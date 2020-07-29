«Не такая, как все»: Водонаева рассказала о своём бесплодии

https://static.news.ru/photo/7164b298-d1a3-11ea-b97f-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая участница телешоу «Дом-2», а ныне телеведущая и активный блогер Алёна Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей. Девятилетний сын Богдан, рождённый в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым, останется единственным её ребёнком.

Впрочем, даже эти роды дались девушке нелегко. Она долго не могла зачать, поначалу все попытки были безуспешными. По словам медиазвезды, это была постоянная борьба за детей. Она очень хотела родить возлюбленному сына.

В первый раз, когда ничего не получилось, был шок. Вторая беременность наступила через три месяца, <...> опять внематочная. Я думала, что у меня съедет крыша. Мне тогда удалили трубу, — рассказала телеведущая в фильме «Водонаева. Исповедь» на медиаплатформе Premier.

Третья беременность тоже закончилась быстро: уже через месяц после удачного зачатия у ребёнка остановилось сердце. Тогда снова пришлось делать операцию. Телезвезда полагает, что настолько психологически загнала себя, что попросту не смогла дать организму «спокойно принять эту жизнь».

Ожидание Богдана оказалось непростым: у ребёнка было предлежание. Тогда супруг вовремя отвёз Алену в роддом, где ей сделали кесарево сечение. Однако она всё равно была в обиде на него: заплатив миллион рублей за роды, муж не стал оставаться на ночь с ней в больнице, а уехал домой.

Несколько лет спустя уже в отношениях с другим мужчиной — Антоном Коротковым — Водонаева снова забеременела. Однако на приёме у врача в очередной раз услышала неутешительный диагноз: «внематочная беременность».

Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. Вот именно тогда, в тот момент <...> я поняла, что больше не такая, как раньше. Не такая, как все. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб, — поделилась воспоминаниями Водонаева.

Единственный сын экс-участницы «Дома-2» родился 23 августа 2010 года. Через год Водонаева и Малакеев расстались, хотя официально отношения прекратили лишь весной 2013-го. В 2017 году телеведущая вновь вышла замуж за музыканта Алексея Комова, с которым познакомилась за несколько лет до этого. Однако брак был недолгим и через пару лет был исчерпан.

Ранее, как писал NEWS.ru, Водонаева публично потребовала от мэра Геленджика Алексея Богодистова уйти в отставку. По её словам, глава города не справляется со своими обязанностями — черноморский курорт остаётся глухой деревней, где много лет даже не могут решить проблему с подачей питьевой воды.