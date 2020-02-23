Популярная телеведущая Алёна Водонаева неожиданно отреагировала на новость о том, что 77-летняя Ангелина Вовк и 52-летний Михаил Куницын готовятся узаконить свои отношения. Недавно влюблённых застали у порога ЗАГСа.
По словам бывшей участницы телепроекта «Дом-2», это пиар-роман. Народная артистка РФ не выйдет замуж за радиоведущего. Водонаева считает, что Вовк и Куницын пытаются привлечь внимание к себе.
Деньги потратите, а стыд останется, — приводит 7days.ru слова светской львицы.
Куницын моложе Вовк на 27 лет. Вместе они посещают светские мероприятия, только недавно были на показе мод.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подруга и коллега телеведущей Ангелины Вовк Анна Шатилова заявила, что та не собирается замуж. Шатилова подчеркнула, что всё это — «шутка ради пиара».