https://static.news.ru/photo/ec0e387e-4a59-11ea-9825-fa163e074e61_660.jpg Виктория Романец Фото: Виктория Романец/vk.com

Участница проекта «Дом-2» приняла участие в съёмке, которую организовал её любимый фотограф, и предстала в образе звезды диско и других ярких образах. Один из снимков девушки, который она показала в сторис, поразил пользователей Instagram сходством с народным артистом России Валерием Леонтьевым.

Стилист звезды телешоу сделал ей причёску из мелких кудряшек, а схожести со знаменитым артистом Романец прибавила золотая косуха. Ведь ни для кого не секрет, что Леонтьев является большим поклонником ярких нарядов. При этом сама девушка шутит, что больше похожа на Майкла Джексона.

Также подписчики Виктории заметили якобы несколько лишних килограммов после отдыха. В ответ на это Романец напомнила, какой пришла на проект и как на неё повлияли спорт и правильное питание после свадьбы с Антоном Гусевым, который тоже был участником «телестройки».

Виктория отметила, что ей часто пишут про лишний вес и пластические операции.

Я типа весь жир откачала, жопу подправила, рёбра вырезала — и готово. Ну был ещё вариант о фотошопе, но эти глупые комментарии стали встречаться гораздо реже после того, как я начала публиковать видео с тренировок, — рассказала Романец.

Она также ответила подписчикам, что они «просто не в курсе, что от спорта растут ноги, руки и попа».

Как писал NEWS.ru, ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в Instagram о том, что ей была сделана операция на ногах.