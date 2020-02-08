https://static.news.ru/photo/7c323aea-49f1-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: Instagram

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что перенесла операцию на ногах. Об этом она рассказала на вопрос подписчицы о каблуках в социальной сети Instagram.

После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года, — сообщила супруга Евгения Петросяна.

Она отметила, что ей повезло и она нашла опытного флеболога со большим стажем работы, который лично провёл операцию.

Татьяна Брухунова добавила, что хоть всё и зажило быстро, но есть ещё много деталей о которых стоит помнить.

Татьяна Брухунова призналась, что её муж настоящий романтик. После её поездки в Финляндию он подарил ей цветы и парфюмерию, сообщал NEWS.ru ранее.