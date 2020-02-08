Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что перенесла операцию на ногах. Об этом она
После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года, — сообщила супруга Евгения Петросяна.
Она отметила, что ей повезло и она нашла опытного флеболога со большим стажем работы, который лично провёл операцию.
Татьяна Брухунова добавила, что хоть всё и зажило быстро, но есть ещё много деталей о которых стоит помнить.
Татьяна Брухунова призналась, что её муж настоящий романтик. После её поездки в Финляндию он подарил ей цветы и парфюмерию, сообщал NEWS.ru ранее.
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