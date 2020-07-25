Виктория Дайнеко вместе с дочерью не может покинуть США

https://static.news.ru/photo/7b1e0716-cf42-11ea-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Виктория Дайнеко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная исполнительница Виктория Дайнеко вместе с дочерью уже четыре месяца не может покинуть Соединённые Штаты и вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса.

Певица написала в своём Instagram-канале, что мечтает попасть на самолёт, вывозящий россиян домой, но пока, по её словам, все попытки тщетны.

Кроме того, Виктория покупала билеты на обычный рейс, но его отменили.

Пустите нас домой, — написала финалистка «Фабрики звёзд», отметив, что ей начинает казаться, что она находится в замкнутом пространстве.

Однако через некоторое время певица удалила публикацию из своей социальной сети.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета уже неделю отдыхает во Франции, делится кадрами со своих прогулок и рассказывает, как проводит там время. Однако подписчиков девушки очень удивило, как ей удалось пробраться в Европу при формально закрытых границах из-за пандемии COVID-19.