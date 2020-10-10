Виктория Боня шокировала фанатов пятнами на лице и облезлой кожей

https://static.news.ru/photo/378f801a-0b42-11eb-8588-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Боня привела в ужас фанатов, опубликовав фото в натуральном виде. Без фильтров и обработки видно, что на лице у экс-участницы «Дома-2» красуются пигментные пятна и облазит кожа.

Боня знает о своём недостатке внешности — она призналась поклонникам. что её кожа быстро обгорает на солнце и покрывается пятнами. На этот раз злую шутку над лицом Бони сыграло жаркое солнце в Мексике, где была блогер и ежедневно совершала пробежки.

@victoriabonya

В итоге Боне пришлось месяц избавляться от страшных пятен на лице.

Прошу не пугаться, кожа слезает кусками, — подписала снимок бывшая телеведущая.

Виктория Боня сейчас не работает на телевидении, она ведёт собственный блог в соцсетях, где делится лайфхаками о том, как можно хорошо выглядеть в 40 лет. Звезда уверяет, что никогда не прибегала к пластическим операциям, это её «родное» лицо, она устраивает марафоны и пропагандирует фейсбилдинг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Боня немало удивила подписчиков, опубликовав в микроблоге совместные фото с теннисистом Маратом Сафиным. Вместе бывшая участница «Дома-2» и бывшая первая ракетка мира съездили в Италию на машине.