Виктория Боня не смогла попрощаться с умершим в марте отцом

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Отец Виктории Бони Анатолий скончался в марте 2020 года, однако его жена скрыла этот факт от детей мужчины. Об этом сама телеведущая рассказала на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Бони, отец ушёл из семьи и жил с другой женщиной. И новая жена папы телезвезды не приветствовала общение мужа с дочками от предыдущего брака. Когда девочки приходили к папе в гости, его супруга уже через несколько часов просила его проводит детей домой. И так, сказала Боня, было всю жизнь.

Она отметила, что её отец был человеком покладистым, поэтому слушался свою жену. Отношение мачехи телеведущая расценила как непонятную ревность. По словам Бони, она всё же рада, что в жизни папы была женщина, которую он любил.

Но, как поделилась Боня, у неё никак не получается понять тот факт, что жена скрыла смерть отца, которого не стало шесть месяцев назад. Звезда заявила, что ни один человек не в праве мешать родным и близким проводить своего родственника в последний путь.

Светлая память моему отцу, доброму и любящему человеку. Никогда не забуду наши встречи украдкой в кухне нашей квартиры, когда он приходил после работы и открытки в почтовом ящике с поздравлениями каждый день рождения. Прости, папа, за то, что было не так, — написала Виктория в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Боня редко рассказывает о личной жизни. После расставания с сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита — 35-летним Алексом Смерфитом — она воспитывает 8-летнюю дочь Анджелину. 40-летняя женщина полностью посвятила себя ребёнку. Последним ухажёром, замеченным рядом с моделью, стал 43-летний французский бизнесмен Пьер Андюран.