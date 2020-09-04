Виктория Бекхэм ревнует мужа к молодой ассистентке

46-летняя бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм приревновала своего мужа Дэвида к 31-летней ассистентке Лулу Дандас, которая должна помогать мужчине.
Как
Известно, что Дандас — аристократка, дочь лорда Брюса Дандаса. Она участвовала в организации свадьбы внука королевы Великобритании Питера Филлипса. С тех пор девушка поддерживает хорошие отношения с членами королевской семьи.
Источник рассказал журналистам, что супруга экс-футболиста уже начала устраивать ему сцены ревности. Она тревожится, что новая помощница может разрушить отношения в паре.
Ранее СМИ сообщали, что некоторое время назад Дэвид завёл роман с личной ассистенткой Ребеккой Лус, после чего спортсмену пришлось признать свою измену и просить у супруги прощения. Официально никто из пары эту информацию не комментировал.
NEWS.ru писал, что старший сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе с дочерью миллиардера. 21-летний Бруклин планирует связать свою жизнь с Николой Пельтц.
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