Виктория Бекхэм ревнует мужа к молодой ассистентке

https://static.news.ru/photo/18089456-ef82-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Дэвид и Виктория Бэкхем Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

46-летняя бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм приревновала своего мужа Дэвида к 31-летней ассистентке Лулу Дандас, которая должна помогать мужчине.

Как сообщает TMZ, девушка привлекательна и обладает хорошими манерами. Раньше она работала с королевской семьёй, а сейчас много времени проводит с Дэвидом Бекхэмом.

Известно, что Дандас — аристократка, дочь лорда Брюса Дандаса. Она участвовала в организации свадьбы внука королевы Великобритании Питера Филлипса. С тех пор девушка поддерживает хорошие отношения с членами королевской семьи.

Источник рассказал журналистам, что супруга экс-футболиста уже начала устраивать ему сцены ревности. Она тревожится, что новая помощница может разрушить отношения в паре.

Ранее СМИ сообщали, что некоторое время назад Дэвид завёл роман с личной ассистенткой Ребеккой Лус, после чего спортсмену пришлось признать свою измену и просить у супруги прощения. Официально никто из пары эту информацию не комментировал.

NEWS.ru писал, что старший сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе с дочерью миллиардера. 21-летний Бруклин планирует связать свою жизнь с Николой Пельтц.