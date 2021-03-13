«Слёз не будет»: ведущий «Маски» намекнул на решение жюри

https://static.news.ru/photo/f8994294-84ca-11eb-aecf-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: vyacheslav_star/instagram.com

Ведущий телевизионного шоу «Маска» Вячеслав Макаров пообещал безслёзно попрощаться с очередным участников проекта. Он даже завуалированно назвал персонажа.

Поклонники решили, что речь идёт о Банане, которого и намерено разоблачить жюри.

Рассекретим ещё одну маску! Обещаю, что слёз не будет. Это очень вкусная маска, — написал Макаров в Instagram.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлён с участницей первого сезона шоу певицей Анной Плетнёвой, которая выступала в костюме Попугая.

Некоторые заподозрили, что ведущий водит телезрителей за нос. Но большинство указательных пальцев по результатам народного гадания сошлись всё-таки на образе Банана, которого в качестве претендента на вылет называли и до этого.

Впрочем, Макаров ответил в комментариях, что «про выпуск написал в целом» и вообще никого конкретно не имел в виду.

В прошлое воскресенье на шоу был разоблачен Пингвин, оказавшийся певицей Азизой.

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

В жюри второго сезона — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Александр Ревва.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский заподозрил организаторов телешоу в обмане. Он сравнил фото участника в костюме Ананаса и продюсера Иосифа Пригожина, который в нём выступал, намекнув на разные «габариты» персонажей программы.