Ведущая «Доброго утра» Марина Ким объявила о беременности

https://static.news.ru/photo/9e6a8c86-b493-11ea-a927-fa163e074e61_660.jpg Марина Ким Фото: marina_kim_tv/instagram.com

Телеведущая Марина Ким беременна третьим ребёнком. Своё интересное положение девушка не смогла скрыть после окончания карантина.

На днях ведущая «Доброго утра» на Первом канале появилась в длинном платье на юбилейной церемонии «Призвание», где вручали награды лучшим врачам. Фотографии с мероприятия девушка выложила в свой Instagram. На одном из снимков Ким позирует вместе с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, при этом девушка положила руки на низ живота. Поклонники сразу поняли, что ведущая вновь беременна и принялись её поздравлять.

Все по-разному прошли через карантин. Кто-то наел лишние килограммы, кто-то развёлся. Я вот выхожу из самоизоляции в интересном положении, о котором обязательно всё сообщу. Скоро сами всё узнаете, — написала Ким.

Девушка не рассказала кто отец ребёнка, поэтому в Сети продолжают ходить слухи, что её сердце завоевал режиссёр Бретт Рэтнер. Его несколько раз видели в компании Ким. Сама девушка предпочитает не говорить о личной жизни. 36-летняя телеведущая воспитывает двух дочерей: шестилетнюю Бриану и Дарину, которой скоро исполнится четыре года.

Ким начала карьеру журналиста в 2004 году на телеканале РБК. С 2007 года она работала на телеканале «Россия», с сентября 2014 года перешла на работу на Первый канал.

NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак призналась в готовности родить второго ребёнка. Она заявила, что рождение сына сделала её уверенной в себе, поскольку до этого она боялась остаться одна и чувствовала себя одинокой.