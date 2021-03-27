Вдова Грачевского потеряла сознание на вечере его памяти

https://static.news.ru/photo/7df1f1d4-8fcf-11eb-bbe1-96000091f725_660.jpg Екатерина Белоцерковская Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

В Доме кино прошёл вечер памяти покойного режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского. На мероприятие пришли его близкие знакомые. В какой-то момент вдова основателя детского киножурнала Екатерина Белоцерковская не смогла справиться с эмоциями и потеряла сознание.

Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Друзья и коллеги Грачевского произносили речи, рассказывали историями, связанными с его жизнью и режиссёрской деятельностью. Белоцерковская специально села в последнем ряду, чтобы не привлекать к себе внимание.

После того, как вдова потеряла сознание, её под руки вывели из зала. По словам очевидцев, когда Екатерина пришла в себя, она с трудом держалась на ногах. Близкие вдовы опасаются за ее здоровье.

18 марта художественному руководителю тележурнала «Ералаш» могло бы исполниться 72 года. Вдова Бориса Грачевского на своей официальной странице в социальной сети оставила послание покойному супругу в день его рождения. Женщина призналась, что до сих пор никак не может поверить, что мужа больше нет в живых, сообщал NEWS.ru.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.