Вдова Грачевского призналась покойному мужу в любви в его день рождения

https://static.news.ru/photo/0710767a-87fb-11eb-9c4e-96000091f725_660.jpg Екатерина Белоцерковская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей официальной странице в социальной сети оставила послание покойному супругу в день его рождения. В четверг, 18 марта, художественному руководителю тележурнала «Ералаш» могло бы исполниться 72 года.

Как сказала Белоцерковская, никто не любил и не любит жизнь, как Грачевский. И вот сегодня день рождения супруга, который Екатерина поводит без него. Женщина призналась, что до сих пор никак не может поверить, что мужа больше нет в живых.

Моё сердце разбито. Никто так не любит и не любил жизнь. Я никак не могу в это поверить. Ты моё всё! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха вселенной всей! С днём рождения, мой Боря, — написала вдова в Instagram.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр Владимир Долинский, близко друживший с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским, обвинил его бывшую супругу Анну в смерти режиссёра. Свои претензии он высказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.