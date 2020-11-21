Вдова Джигарханяна рассказала о последних словах супруга перед смертью

https://static.news.ru/photo/27dd6d1e-2c7e-11eb-88ce-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала, о чём супруг говорил в последний раз. Актёр признался жене в любви.

Власова заметила, что Джигарханян никогда не жаловался и был «великим человеком и актёром».

Он мне сказал: «Я тебя очень люблю». У него была в тот момент уже мученическая улыбка. И на следующий день его не стало. Он мужественный человек, мужчина, — рассказала вдова мэтра в программе «Ты не поверишь!» на НТВ .

Власова добавила, что однажды она поинтересовалась у мужа, чего бы он хотел попросить для себя. И актёр ответил ей, что для себя «просить стыдно». Он был неприхотливым, его абсолютно устраивало быть небогатым.

Есть люди, которые любят антиквариат, хрустальные люстры какие-то. Ему не надо было, и мне не надо. У нас было совпадение вкусов. Он любил путешествовать, машину водить, — рассказала Власова, добавив, что они с Джигарханяном были первыми автотуристами в СССР.

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Он похоронен рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова актёра Армена Джигарханяна Татьяна Власова с трудом переживает кончину мужа. По словам близких женщины, её состояние оставляет желать лучшего.