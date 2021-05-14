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Шоу-бизнес

«Ваня дошутился»: Жириновский поехал закрывать шоу Урганта

15:33, 14 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в своём Telegram-канале, что «уехал закрывать» шоу Ивана Урганта на Первом канале.

Ваня [Ургант] дошутился... Уехал закрывать [шоу «Вечерний Ургант»], — написал политик.

Жириновский пригрозил убрать программу из эфира после того, как его и главу КПРФ Геннадия Зюганова Ургант, а также соведущий Дмитрий Хрусталёв сравнили с семейной парой и с «полками в плацкартном вагоне».

Позже Ургант ответил лидеру ЛДПР, заявив, что Жириновский знаменит своими серьёзными комментариями и не высказывается только для привлечения внимания. Шоумен также прокомментировал слова политика о том, что у него «слабенький юмор». По мнению Урганта, Жириновский имеет право так говорить, так как «он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости».

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