Валерия возмутила поклонников мини-юбкой и колготками в сеточку

https://static.news.ru/photo/4b5a5576-3364-11eb-86e2-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия в очередной раз вызвала волну возмущения у поклонников, опубликовав фото в чрезвычайно короткой юбке. Певица обнародовала кадр со съёмок клипа на песню «Пьяная», который они с мужем снимают в ОАЭ.

На снимке Валерия сиди в машине в сверхкоротком платье-комбинации, колготках в сеточку и высоких ботинках. Лицо артистки закрывают чёрные очки и длинная чёлка.

Снимали мини-фильм, футуристическую историю ровно сутки без отдыха и почти без перерывов, перекусывая на бегу. Локаций было несколько, на одной из них условия были совершенно спартанские —даже переодеваться приходилось прямо в машине, от солнца прятались там же, — рассказала о съёмках клипа артистка, добавив, что очень надеется на то, что ей и её команде удалось создать «что-то необычное».

Впрочем, реакцию своих поклонников 52-летняя певица на свой внешний вид вполне даже предвидела. Поэтому она сопроводила снимок забавными хэштегами типа #чайнешешнадцать, #чемстаршеженщинатемкорочеюбка, #инестыдноже, #клавдияшульженкотакбынизачтонеоделась.

Валерия как в воду глядела: вскоре комментарии заполнились высказываниями типа «Я не понимаю почему у женщин, когда барахла/одежды становится в три раз больше, они раздеваются и оголяются на всеобщее обозрение», «Шикарная? В чем шикарность? Сплошной разврат».

Но нашлись и те, кто по достоинству оценил и прекрасный внешний вид артистки, и её юмор. «Обожаю ваш юмор, спасибо за ваш труд, за все, что вы делаете для нас!», — написали фанаты Валерии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия проводят свой отпуск в Арабских Эмиратах и поделились в соцсетях очередным снимком с берега Персидского залива. Валерия, несмотря на продолжительный отдых, совсем не загорела, зато её фигура в бикини заслужила массу комплиментов.