Поклонники Валерии не увидели ничего удивительного в кожаной куртке, в которую была облачена певица. В комментариях только об этом они и говорили: «Какой нелепый наряд, Валерия», «Это какой-то кошмар, простите, не сдержалась», «Валерия, вы мне очень нравитесь, но прошу вас, поменяйте стилиста», «Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность».
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия опубликовала в социальной сети пост, на котором предстала без юбки — в чёрном боди, накидке и сапогах. Некоторые подписчики отметили, что юбка на фотографии была бы излишней, поскольку закрыла бы стройные ноги певицы, другие — раскритиковали Валерию за слишком откровенный наряд.