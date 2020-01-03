https://static.news.ru/photo/597745ae-305b-11ea-8a4e-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия удивила пользователей соцсети публикацией фотографии перед концертом в Воронеже. Исполнительница отметила, что в праздничные дни она находится не на отдыхе, а на гастролях.

Снимок, сделанный за час до концерта, она разместила в Instagram.

Поклонники Валерии не увидели ничего удивительного в кожаной куртке, в которую была облачена певица. В комментариях только об этом они и говорили: «Какой нелепый наряд, Валерия», «Это какой-то кошмар, простите, не сдержалась», «Валерия, вы мне очень нравитесь, но прошу вас, поменяйте стилиста», «Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия опубликовала в социальной сети пост, на котором предстала без юбки — в чёрном боди, накидке и сапогах. Некоторые подписчики отметили, что юбка на фотографии была бы излишней, поскольку закрыла бы стройные ноги певицы, другие — раскритиковали Валерию за слишком откровенный наряд.