В США соседи пожаловались на дочь Успенской из-за загара топлес

https://static.news.ru/photo/d54b901c-e182-11ea-870b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pacha_tati/instagram.com

Татьяна Плаксина едва не загремела в полицейский участок. Причиной стало обращение живущих по соседству с ней американцев, которых возмутил тот факт, что девушка загорала не прикрыв ничем голую грудь. После этого дочь российской королевы шансона Любови Успенской обрушилась на них с гневной критикой.

Коронавирус стал настоящим разоблачением американской аллюзии! Какая может быть свобода, если люди боятся женского тела у себя на балконе?! Извращенцы. Люди, не знающие ни воины, ни горя — им все страшно. Хотите арестовать женщину с травмой головы, которая загорает у себя на балконе? Ну тогда вы обнажите новое дно. Весь мир помнит про Вьетнам. Про Ирак. Про Афганистан. GUANTANAMO BAY. Про геноцид собственного населения, коренного жителя! Весь мир понял, кто вы, — написала Плаксина в Instagram.

Как пишут «Невские Новости», девушка отключила комментарии, поэтому непонятно, что думают её подписчики, однако история эта её лишь раззадорила и Татьяна решила подразнить аудиторию, опубликовав снимок в нижнем белье.

До этого Плаксина уже публиковала голое фото, которое было более откровенным. Девушка лежала в воде по пояс обнажённая и рассуждала о ненависти.

В последнее время Плаксина живёт со своим отцом в Америке. С матерью она не общается — виной тому скандал в звёздном семействе, вспыхнувший минувшей зимой. Девушка обвинила мать в истязаниях, после чего Успенская перестала давать дочери деньги.

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