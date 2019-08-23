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Пранкеры швырнули в Диану Шурыгину живой курицей, когда она пела на сцене. Инцидент произошёл во время выступления девушки в ресторане на юбилее Сергея Филимонова. Там она вместе с Сашей АКТ хотела презентовать свою песню.

Птица затормозила падение в полёте и плавно приземлилась возле ног выступающей, задев её крыльями. В итоге выяснилось, что Шурыгина пела под фонограмму. После инцидента в зале началась потасовка с участием мужа девушки. Концерт был сорван.

Акцию провели пранкеры «Братья Гавс» и их лидер Султан Зак, сообщает Рен ТВ.

Диана Шурыгина стала известной на всю страну после истории с изнасилованием на даче. Эта ситуация многократно обсуждалась в телевизионных ток-шоу. Год назад девушка заявила об измене своего мужа, которого увидела на лавочке с другой девушкой. Она даже предоставила подтверждающее фото, писал News.ru.