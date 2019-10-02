https://static.news.ru/photo/bb6a6974-e526-11e9-bb6d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

В Интернете появилось новое видео, на котором сотрудник правоохранительных органов зачитывает актрисе Натальи Бочкарёвой её права при задержании.

Актрису задержали 27 сентября. Сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. Она самостоятельно достала свёрток с порошком и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергла это сообщение, обещав обратиться в суд.

На кадрах видно, как сотрудник полицейский разъясняет артистке причину задержания. После этого он предложил ей пройти на медосвидетельствование — на наличие в крови алкоголя и наркотиков. В ответ Бочкарёва заявила, что отказывается от этого, передаёт РЕН ТВ .

Как писал News.ru, певец Андрей Ковалёв, друг Бочкарёвой, рассказал, она сильно переживает из-за данной ситуации и ищет спасения в общении с детьми. Музыкант отметил, что инцидент не стоит «раздувать».