https://static.news.ru/photo/59688ed0-458a-11ea-9e52-fa163e074e61_660.jpg Эмберд Хёрд и Джонни Депп Фото: Alec Michael/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Записи от 2015 года с голосами голливудских актёров Джонни Деппа и Эмберд Хёрд попали в Сеть.

На записях слышно, как супруги обсуждают проблемы в отношениях, однако вскоре Депп заводит ещё более серьёзный разговор.

Я не буду драться с тобой. Ты, чёрт возьми, ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера, лишь чтобы не допустить ещё большего насилия. Дорогая, я уже говорил тебе об этом, что до смерти боюсь, что когда-нибудь это закончится преступлением, — сказал актёр после того, как возлюбленная якобы швырнула в него тяжёлый предмет.

Он также отметил, что любит Хёрд и хочет, чтобы она стала его женой, а он — её мужем.

В ответ на это актриса лишь посетовала, что удар был не достаточно сильным.

Я ударила тебя... Не знаю, каким было движение моей руки, но ты же в порядке... Прости, что не ударила тебя по лицу как следует, — заявила она.

Также Хёрд попросила Деппа «не придумывать», что его избили, отметив, что если она «бросается кастрюлями и сковородками, это ещё ничего не значит».

Боже, я иногда так злюсь, что теряю рассудок, — добавила актриса.

По мнению адвокатов Деппа, эти записи свидетельствуют о том, что Эмбер оклеветала бывшего мужа и на самом деле не он, а она практиковала домашнее насилие, сообщает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что Джонни Депп требует $50 млн у своей экс-супруги Эмбер Хёрд за издевательства. Депп ответил в суде на обвинения Хёрд, которая утверждает, что её долгое время супруг избивал. По его словам, в 2015 году в Австралии Эмбер потушила сигаретный окурок о его щёку, из-за чего он был госпитализирован с ожогом. Кроме того, его супруга не могла остановиться и в тот же день отрубила ему кусок пальца бутылкой водки.