Пресс-служба Большого театра посоветовала балерине Анастасии Волочковой обратиться с претензиями касательно своей пенсии в Пенсионный фонд.
Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд, — цитирует представителей театра РИА Новости.
В Большом театре также добавили, что пакет документов, который необходимо предоставить в Пенсионный фонд, был полностью подготовлен и предоставлен адвокату балерины.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Волочкова заявила, что Большой театр лишил её пенсии. Артистка рассказала, что её трудовая книжка лежит в театре, где недавно заявили, что выплаты ей не положены. Она намерена получить свою пенсию принципиально. По её словам, ей полагается как минимум 19 тысяч рублей в месяц, и у неё есть соответствующий стаж работы в Большом театре.