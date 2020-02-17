https://static.news.ru/photo/a06e41e0-5182-11ea-94ca-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пресс-служба Большого театра посоветовала балерине Анастасии Волочковой обратиться с претензиями касательно своей пенсии в Пенсионный фонд.

Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд, — цитирует представителей театра РИА Новости.

В Большом театре также добавили, что пакет документов, который необходимо предоставить в Пенсионный фонд, был полностью подготовлен и предоставлен адвокату балерины.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Волочкова заявила, что Большой театр лишил её пенсии. Артистка рассказала, что её трудовая книжка лежит в театре, где недавно заявили, что выплаты ей не положены. Она намерена получить свою пенсию принципиально. По её словам, ей полагается как минимум 19 тысяч рублей в месяц, и у неё есть соответствующий стаж работы в Большом театре.