Телеведущая Ляйсан Утяшева показала устроенный детьми погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в её сторис в Instagram.
На кадрах видно, что по всему дому разбросаны поломанные вещи, искусственный снег, коробки.
Ранее NEWS.ru писал, что певица Алсу решила встретить Новый год в компании близких и поэтому отказалась выступать на корпоративах и вечеринках. Артистка выложила в своём Instagram праздничное фото возле ёлки. Для празднования она выбрала белую блузку и кожаные брюки.
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