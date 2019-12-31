https://static.news.ru/photo/f266f372-2cbe-11ea-9d46-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала устроенный детьми погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в её сторис в Instagram.

На кадрах видно, что по всему дому разбросаны поломанные вещи, искусственный снег, коробки.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Алсу решила встретить Новый год в компании близких и поэтому отказалась выступать на корпоративах и вечеринках. Артистка выложила в своём Instagram праздничное фото возле ёлки. Для празднования она выбрала белую блузку и кожаные брюки.