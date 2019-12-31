https://static.news.ru/photo/3b601162-2c2e-11ea-ba14-fa163e074e61_660.jpg Лейсан Утяшева Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/Global Look Press

Гимнастка Лейсан Утяшева объяснила, почему считает своего супруга Павла Волю идеальным мужем. Телеведущая дала интервью, в котором признала, что считает своего супруга «личным суперменом».

По словам артистки, Павел Воля всегда берёт ответственность на себя всю семью, приводит слова Утяшевой ОК. Спортсменка уверяет, что только рядом с мужем может почувствовать себя «маленькой девочкой», нуждающейся в опеке и заботе. При этом Утяшева отмечает, что никогда не слышала от Воли ни одного слова в укор и точно знает, что он не оставит её в беде.

Я влюблена в Пашу и влюбляюсь в него каждый день, — утверждает ведущая «Танцев» на ТНТ.

Больше всего в муже Лейсан ценит умение предугадывать последствия той или иной истории. Поэтому Воля часто предупреждает жену о возможных ошибках. Также Павел Воля всегда знает, как порадовать жену: подарить букет цветов или устроить романтический ужин без всякого повода.

Когда дети были маленькие, говорит спортсменка, Воля не видел ничего сложного в том, чтобы приготовить им смесь или поменять пелёнки.

На него во всём можно положиться. Я сейчас абсолютно счастлива, — констатирует спортсменка.

Главное, считает Лейсан, при муже она может позволить себе быть абсолютно слабой.