Гимнастка Лейсан Утяшева объяснила, почему считает своего супруга Павла Волю идеальным мужем. Телеведущая дала интервью, в котором признала, что считает своего супруга «личным суперменом».
По словам артистки, Павел Воля всегда берёт ответственность на себя всю семью,
Я влюблена в Пашу и влюбляюсь в него каждый день, — утверждает ведущая «Танцев» на ТНТ.
Больше всего в муже Лейсан ценит умение предугадывать последствия той или иной истории. Поэтому Воля часто предупреждает жену о возможных ошибках. Также Павел Воля всегда знает, как порадовать жену: подарить букет цветов или устроить романтический ужин без всякого повода.
Когда дети были маленькие, говорит спортсменка, Воля не видел ничего сложного в том, чтобы приготовить им смесь или поменять пелёнки.
На него во всём можно положиться. Я сейчас абсолютно счастлива, — констатирует спортсменка.
Главное, считает Лейсан, при муже она может позволить себе быть абсолютно слабой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский комик Павел Воля признался, что впервые приревновал свою жену Ляйсан Утяшеву, находясь на отдыхе в Испании. В своём Instagram актёр опубликовал
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