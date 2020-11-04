Успенская высмеяла Бузову за исполнение песни «Пропадаю я»

https://static.news.ru/photo/012bf73c-1e8f-11eb-beb7-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская отреагировала на исполнение певицей Ольгой Бузовой своего хита «Пропадаю я».

Во время шоу «Пой без правил» Бузова исполнила песню Успенской «Пропадаю я», заменив слова из композиции скороговорками. Выступление насмешило королеву русского шансона. Она отметила, что такой интерпретации её хита «свет ещё не видел».

Песни мои любят. Песни мои знают. Но от тебя, Бузова, я такого не ожидала, — сообщила в Instagram Успенская.

Пользователи Сети в комментариях под постом отозвались о номере в куда более жёсткой форме.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова готова записать дуэт с травести-дивой Зазой Наполи. Однако певица отметила, что пока подходящей песни для дуэта нет, писал NEWS.ru.