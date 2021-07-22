Успенская показала «обновлённую» дочь

Любовь Успенская вывела в свет дочь Татьяну Плаксину и показала её обновлённую внешность. Поводом стало мероприятие, посвящённое награждению музыкантов Fashion Summer Awards, пишет Teleprogramma.pro.
Сама певица
Последнее время звёздную семью то и дело сотрясали скандалы. Мать и дочь не могли найти общего языка, Татьяна Плаксина нелестно высказывалась в адрес родительницы, высказывая в её адрес обидные вещи.
Но весной этого года дочь прилетела к певице из Америки и теперь Любовь Успенская полностью занялась её преображением.
Ранее певица Маша Распутина в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ эмоционально и жёстко отозвалась о муже Любови Успенской, бизнесмене Александре Плаксине. Мужчина намерен заполучить половину имущества артистки.