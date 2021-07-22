Успенская показала «обновлённую» дочь

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Любовь Успенская вывела в свет дочь Татьяну Плаксину и показала её обновлённую внешность. Поводом стало мероприятие, посвящённое награждению музыкантов Fashion Summer Awards, пишет Teleprogramma.pro.

Сама певица нарядилась в кипенно-белый комбинезон с вырезом, добавив аксессуары из страз. На ноги артистка надела золотистые лодочки лодочки Amina Muaddi. Дочь певицы также заметно похорошела и изменилась, чем осталась очень довольна мать.

instagram.com/uspenskayalubov_official/

Последнее время звёздную семью то и дело сотрясали скандалы. Мать и дочь не могли найти общего языка, Татьяна Плаксина нелестно высказывалась в адрес родительницы, высказывая в её адрес обидные вещи.

Но весной этого года дочь прилетела к певице из Америки и теперь Любовь Успенская полностью занялась её преображением.

Ранее певица Маша Распутина в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ эмоционально и жёстко отозвалась о муже Любови Успенской, бизнесмене Александре Плаксине. Мужчина намерен заполучить половину имущества артистки.