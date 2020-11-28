Ушакова ушла с телевидения и поселилась в Дубае

https://static.news.ru/photo/3965c23e-324b-11eb-bd62-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ушакова Фото: ushakovao/instagram.com

Телеведущая и мать четверых детей Ольга Ушакова вместе с мужем и дочерьми, младшей из которых девять месяцев, решила перезимовать на территории Арабских Эмиратов. На своей официальной странице в социальной сети она обнародовала видеозапись, на которой запечатлена гуляющей с девочками по роскошному саду.

Ранее Ушакова объявила, что уходит с Первого канала. Недавно она родила четвёртого ребёнка и решила взять тайм-аут. Ведущая призналась, что ей трудно совмещать работу и семью.

На День матери, который празднуется в 2020 году 29 ноября, Ушакова получила от мужа подарок. Супруг организовал для семьи зимовку в Дубае. Ведущая подчеркнула, что ей становилось нехорошо от одной мысли о том, что все холодные месяцы ей, детям и мужу придётся провести в московской квартире. Поэтому на предложение супруга остаться в ОАЭ она почти сразу ответила согласием.

Дубай я знаю очень хорошо, девочек сюда возила с рождения, понимаю, что как работает, к врачам обращались неоднократно. К тому же у нас здесь довольно много друзей и даже есть близкие родственники. Так что в ближайшие месяцы мы будем просыпаться под пение птиц, — написала брюнетка в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ольга Ушакова на своей официальной странице в социальной сети объяснила подписчикам, что подавляющее большинство из них неверно истолковали её предыдущий пост об уходе с Первого канала. Она отметила, что вернулась в декретный отпуск. Ушакова, по собственному признанию, слишком рано стала вновь вести программу «Доброе утро», ведь её дочери ещё только девять месяцев.