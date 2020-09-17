Ургант высмеял снимок Петросяна с сыном

https://static.news.ru/photo/8dc9058c-f8e6-11ea-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом каналепрокомментировал новость о том, что 75-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз.

Как сказали в роддоме, когда увидели отца, «чума чудильная». Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки, — со смехом отметил журналист.

Потом Ургант исправился и сказал, что рад за юмориста. Он пригласил Петросяна и его молодую супругу в студию, чтобы отметить это радостное событие.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры о том, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Петросяна поздравили с рождением сына многие известные люди, среди них: артист Вячеслав Манучаров, дрессировщик Эдгард Запашный, актёр Александр Олешко, юморист Максим Галкин, певица Алла Пугачёва, адвокат Сергей Жорин.

Как писал NEWS.ru, супруга Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что она слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.