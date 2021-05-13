Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его программу

https://static.news.ru/photo/2e7eea9e-b491-11eb-86a2-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант ответил лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому на угрозу в ближайшее время закрыть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В эфире шоумен сыронизировал, что политик знаменит своими серьёзными комментариями и не высказывается только для привлечения внимания.

Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи «Вечерний Ургант» оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле. <...> Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание, — отметил Ургант.

Журналист также ответил на заявление Жириновского о том, что у него «слабенький юмор». По словам ведущего, политик имеет право так говорить, так как «он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости».

Кстати, он (Владимир Жириновский. — NEWS.ru) там один, в этом комитете, — резюмировал Ургант.

Он добавил, что лидер ЛДПР согласился прийти на шоу 14 мая для торжественного закрытия передачи.

Жириновский пригрозил убрать программу из эфира после того, как его и главу КПРФ Геннадия Зюганова Ургант, а также соведущий Дмитрий Хрусталёв сравнили с семейной парой и с «полками в плацкартном вагоне».

Ранее сообщалось, что Иван Ургант в эфире своей передачи на Первом канале пошутил над ситуацией вокруг премии «Золотой глобус» и посоветовал организаторам мероприятия брать пример с жюри шоу «Маска». Он напомнил, что в США недовольны тем, что жюри не отражает в должной мере разнообразия американского общества.