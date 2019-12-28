https://static.news.ru/photo/744b793e-2b12-11ea-ab46-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актёры популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» подали иск против экс-директора Сергея Нетиевского.

Творческое объединение потребовало взыскать с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшему директору, 200 млн рублей за незаконное использование товарного знака.

Арбитражный суд Москвы принял иск к производству и назначил предварительное заседание по делу на 19 февраля, пишет РИА Новости.

ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» было учреждено в 2011 году. Его учредители — 10 участников шоу, каждый из которых владеет 10% предприятия.

Ранее звезда шоу Сергей Исаев прокомментировал слухи о том, что шоу прощается со зрителями и даёт своё последнее турне. Он опроверг эту информацию и пригласил зрителей на концерты.