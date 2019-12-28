Актёры популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» подали иск против экс-директора Сергея Нетиевского.
Творческое объединение потребовало взыскать с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшему директору, 200 млн рублей за незаконное использование товарного знака.
Арбитражный суд Москвы принял иск к производству и назначил предварительное заседание по делу на 19 февраля,
ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» было учреждено в 2011 году. Его учредители — 10 участников шоу, каждый из которых владеет 10% предприятия.
Ранее звезда шоу Сергей Исаев прокомментировал слухи о том, что шоу прощается со зрителями и даёт своё последнее турне. Он опроверг эту информацию и пригласил зрителей на концерты.
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