«Унижали и били»: Бузова раскрыла нелицеприятные детали отношений с Давой Бузова намекнула, что Дава поднимал на нее руку и унижал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Ольга Бузова в шоу «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс намекнула, что, будучи в отношениях с Давой (Давидом Манукяном), она подвергалась домашнему насилию и унижениям, пишет Super.ru. По словам певицы, она максимально дистанцировалась от бывшего возлюбленного, потому что отношения с ним были ненормальными. Певица добавила, что не видит другого решения, кроме как полностью исключить Манукяна из своей жизни.

Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли... Когда его мама называла меня шлюхой и так далее, — рассказала Бузова.

Вместе с тем певица добавила, что любила Даву и открывала ему свою душу. Она призналась, что благодарна ему, так как он стал первым человеком, которому она смогла довериться после развода с мужем.

Ранее психолог Ольга Елисеева предположила, что сердце певицы могли бы завоевать российские актеры Михаил Боярский (в молодости) и Владимир Яглыч, а также актеры Николас Кейдж и Том Холланд. По ее мнению, Бузовой нужен обеспеченный, сильный, но добрый мужчина.