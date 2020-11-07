Участница «Ледникового периода» сразила судей, показав эротический номер

https://static.news.ru/photo/ba110fdc-2126-11eb-9844-fa163e074e61_660.jpg Ольга Кузьмина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Кузьмина, принимающая участие в проекте «Ледниковый период» в паре с Александром Энбертом, поразила судей своим страстным выступлением на льду.

Артистка надела лёгкое чёрное платье и чулки, а объёмная причёска придавала образу пикантности. Кузьмина сыграла музу Энберта, который мечтал о ней, пока читал письмо. У пары было много красивых и высоких поддержек. Актриса не побоялась сделать поддержку с падением, когда партнёр подхватывает её в сантиметрах от льда. Также Кузьминой удалось исполнить полных два оборота, выполняя элемент тодес.

Судьи и зрители пришли в восторг от номера, а пара в очередной раз получила высшие баллы.

Мы в отпаде. Не номер, а сказка! Игровой, даже эротический. Удивляюсь, как она это ухватила. Владение техникой феноменальное. Номер чудесный, — заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Другой судья, певец Филипп Киркоров отметил, что показанная на льду постановка — это история про него и певицу Анастасию Стоцкую тех времён, когда они ставили мюзикл «Чикаго».

Эта история, трогательная влюбленность, в конце он её уничтожил. Я тоже на неё разозлился, когда она от меня сбежала к жениху, потом обратно прибежала. Всё это так красиво и артистично, такое скольжение. Для меня это лучший номер сегодня, — поделился мнением Киркоров.

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони, принимающий участие в проекте «Ледниковый период», покорил судей своим выступлением в паре с Маргаритой Дробязко, однако покинул проект, уступив Марии Петровой и Дмитрию Сычёву. Маркони представил сильный номер. Он перевоплотился в главного героя мюзикла «Призрак оперы», а партнёрша Дробязко сыграла его возлюбленную. Выступление прошло без помарок, спецэффекты впечатлили всех, особенно объятая пламенем люстра, которая упала в финале на Владимира, писал NEWS.ru.