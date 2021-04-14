У Валерия Меладзе родился третий ребёнок от Джанабаевой

https://static.news.ru/photo/40a6c138-9d08-11eb-a7fc-96000091f725_660.jpg Фото: albinadzhanabaeva/instagram.com

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в браке с певцом Валерием Меладзе родила третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих сыновей Константина и Луку, недавно на свет появилась девочка.

Как сообщает StarHit, 42-летняя Джанабаева ещё публично не объявляла о произошедшем событии, зато Меладзе поделился новостью во время съёмок 1/8 финала КВН. Имя новорождённой пока неизвестно.

Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году, хотя вместе они жили порядка двадцати лет. В 2004 году у них родился первенец Константин, в 2014-м — сын Лука.

До Джанабаевой Меладзе жил в браке с Ириной Малухиной, родившей ему троих дочерей.

Как писал NEWS.ru, Альбина Джанабаева только в марте призналась своим подписчикам, что ждёт третьего ребёнка от Валерия Меладзе. Она разместила в соцсети снимок, сделанный в студии. На нём певица стоит в чёрном вечернем платье, поместив руку на округлившийся живот. Одними из первых на известие отреагировали певица Зара, жена Александра Реввы Анжелика и жена Сергея Жукова Регина. Подписчики поздравили будущую многодетную маму, а некоторые спрогнозировали, что следующим ребёнком в этом звёздном семействе обязательно будет девочка.