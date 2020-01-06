Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер музыкального коллектива «Любэ» Николай Расторгуев 7 января на своей официальной странице в социальной сети опубликовал архивное фото сорокалетней давности с участниками ансамбля «Лейся, песня», участником которого исполнитель был в 1980 году. Вместе с ним на снимке можно увидеть также будущую (на тот момент) легенду отечественной рок-сцены, экс-лидера группы «Ария» Валерия Кипелова.

В комментариях к публикации подписчики Расторгуева выражали различные чувства относительно фотографии. Многие из них признавались, что и подумать не могли, что два столь не похожих друг на друга исполнителя когда-то...