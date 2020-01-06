Филипп Киркоров выложил видео с небольшим конфузом, случившимся с ним во время отдыха на Мальдивах. При погружении под воду с артиста частично слетели плавки. В опубликованном ролике оголившиеся в результате части тела забрюлены.
Компанию на Мальдивах Киркорову составляет семья Таты Карапетян.
Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров с жаром заступился за своих детей — Мартина и Аллу-Викторию, которых ведущая телешоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко заподозрила в вещизме. Она предположила, что увлечение самого певца детскими костюмчиками и платьями может плохо отразиться детях.
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