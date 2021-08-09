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«Ты вообще кто?»: Миро жёстко ответила Утяшевой на слова об Авериной

19:08, 08 августа 2021
«Ты вообще кто?»: Миро жёстко ответила Утяшевой на слова об Авериной Лена Миро Фото: facebook.com/lena.myro.5
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Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала высказывание Ляйсан Утяшевой, похвалившей израильскую гимнастку Линой Ашрам за «вырванную» у Дины Авериной победу. По её словам, телеведущая в последнее время много болтает, а после такого комментария «уважающим себя людям хочется помыть руки с мылом».

Я вообще заметила, что Утяшева слишком много болтает. То она, не разобравшись в ситуации, кидается на защиту шиханов, то заявляет вдруг, что кто-то там вырвал победу. При этом сама-то кто? Не олимпийская чемпионка, не чемпионка мира, а жена комика, родившая ему в Майами сына, — возмутилась блогер.

Она отметила, что Утяшева ничего не добилась, она так и не смогла стать чемпионкой мирового уровня, поэтому «крутит филейной частью на развлекательном канале». Блогер предположила, что Утяшева решила «подлизаться» к израильской спортсменке.

Пост Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио, вызвал массу недовольства. На него отреагировала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Она заявила, что Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье, поэтому комментировать произошедшее с Диной Авериной не имеет никакого права.

В ситуацию вмешалась и актриса Мария Кожевникова. Она назвала золотую медаль израильской спортсменки «незаслуженной победой» и «позором» судейству.

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