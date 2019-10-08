https://static.news.ru/photo/8ca19380-e9e3-11e9-b0fd-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мещанский районный суд отклонил иск о защите авторских прав рэпера Левана Горозии, известного под псевдонимом L’One, к лейблу Black Star, Тимуру Юнусову (Тимати) и Павлу Курьянову (Пашу). Инстанция оставила право на использование песен музыканта за компанией.

Адвокаты истца настаивали на том, что договор между лейблом и Горозией носит агентский характер, а всё, что приобреталось и производилось Black Star в интересах L’One, делалось за его счёт. Защитник компании Юнусова Сергей Жорин, в свою очередь, указал то, что соглашение предусматривает именно отчуждение исключительных прав, передаёт АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, Горозия сообщил, что завершил работу над своим проектом L'One. По его словам, судебные тяжбы с лейблом Тимати Black Star продолжатся, так как он планирует сохранить псевдоним и записанные под ним композиции.



