Тимати Тимати Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мещанский районный суд отклонил иск о защите авторских прав рэпера Левана Горозии, известного под псевдонимом L’One, к лейблу Black Star, Тимуру Юнусову (Тимати) и Павлу Курьянову (Пашу). Инстанция оставила право на использование песен музыканта за компанией.

Адвокаты истца настаивали на том, что договор между лейблом и Горозией носит агентский характер, а всё, что приобреталось и производилось Black Star в интересах L’One, делалось за его счёт. Защитник компании Юнусова Сергей Жорин, в свою очередь, указал то, что соглашение предусматривает именно отчуждение исключительных прав, передаёт АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, Горозия сообщил, что завершил работу над своим проектом L'One. По его словам, судебные тяжбы с лейблом Тимати Black Star продолжатся, так как он планирует сохранить псевдоним и записанные под ним композиции.


 

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