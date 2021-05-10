Телеканал не покажет «Золотой глобус» из-за расового состава жюри

https://static.news.ru/photo/74ca7108-b239-11eb-abf3-96000091f725_660.jpg Фото: GoldenGlobes/facebook.com

Американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании.

В феврале газета Los Angeles Times отметила полное отсутствие темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов.

Мы верим, что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде (именно они выбирают обладателей премии), серьёзно настроена провести масштабную реформу. Но перемены такого рода требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации требуется время, чтобы всё сделать правильно, — говорится в сообщении NBC.

В NBC добавили, что если кинодеятели успеют осуществить свои намерения, то телеканал сможет показать церемонию в 2023-м.

В ответ на претензии Ассоциация иностранных журналистов пообещала к началу августа 2021-го пересмотреть свой состав на фоне скандала и найти 20 новых членов и разработать новый этический кодекс.

Премия «Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, имеющих аккредитацию при Голливуде. По значимости она уступает в США только «Оскару». Статуэтку вручают по итогам минувшего года в более чем 20 номинациях, охватывающих и кинематограф, и ТВ.

Ранее сообщалось, что в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества голливудский актёр Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде и занимающихся определением победителей и обладателей награды. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на близкие к актёру источники.