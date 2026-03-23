Заслуженную артистку России Татьяну Буланову госпитализировали после концерта в Димитровграде, который прошел 21 марта. Соответствующий пост певица опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что Буланова лежит под капельницей. Фанаты незамедлительно пожелали ей скорейшего выздоровления.

Гастроли, они такие, — подписала сторис Буланова.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая сейчас борется с раком желудка, прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. Онколог Евгений Черемушкин пояснил, что ЭКО и беременность сами по себе не вызывают рак, но могут ускорить рост уже существующей опухоли. С возрастом женщины увеличивается риск генетических нарушений у плода, таких как трисомии, например синдром Дауна.

До этого американский киноактер Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях. Еще в среду, 18 марта, 86-летний артист чувствовал себя хорошо. На острове он занимался спортом, общался по телефону с другом и шутил. Позже стало известно о его кончине.