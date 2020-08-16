Тарзан впечатлил поклонников домашним селфи в ванной

https://static.news.ru/photo/edb6eaf6-e025-11ea-9e9b-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тарзан в очередной раз эпатировал поклонников «обнажённым» фото. Артист признался, что давно не «голил» и снял своё стройное тело по дороге в клозет.

Интимные места Сергей Глушко замаскировал с помощью эмодзи. Поклонники Тарзана разделились на два лагеря. Одни возмутились снимком и обвинили артиста в нарциссизме. Другие увидели беспорядок в ванной, но этот упрёк был уже адресован хозяйке. «Наверно, это норма, когда мужик постоянно любуется своим туловищем и выставляет голые фото», съязвили третьи.

Но не все стали упрекать Тарзана в пошлости. Нашлись и те, кого впечатлила поджарая фигура артиста. Эта часть поклонников посчитала, что такое стройное и красивое тело не нужно прятать, а нужно публиковать побольше таких снимков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бодибилдера Сергея Глушко (он же Тарзан) несправедливо обижают журналисты, считает его жена — певица Наташа Королёва. По её словам, супруг не давал скандального интервью, где пожаловался на жизнь.