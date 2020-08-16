Тарзан впечатлил поклонников домашним селфи в ванной

Тарзан в очередной раз эпатировал поклонников «обнажённым» фото. Артист признался, что давно не «голил» и снял своё стройное тело по дороге в клозет.
Интимные места Сергей Глушко
Но не все стали упрекать Тарзана в пошлости. Нашлись и те, кого впечатлила поджарая фигура артиста. Эта часть поклонников посчитала, что такое стройное и красивое тело не нужно прятать, а нужно публиковать побольше таких снимков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бодибилдера Сергея Глушко (он же Тарзан) несправедливо обижают журналисты, считает его жена — певица Наташа Королёва. По её словам, супруг не давал скандального интервью, где пожаловался на жизнь.
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