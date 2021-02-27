«Поэтому грешу!»: Тарзан признался в новом увлечении

https://static.news.ru/photo/292e1af0-790a-11eb-8d3a-96000091f725_660.jpg Сергей Глушко Фото: instagram.com/tarzan___official

Актёр и стриптизёр Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о своём увлечении живописью. Поделился откровением он в стихотворной форме, «подружив» таким образом два своих амплуа.

Супруг певицы Натальи Королёвой обнародовал в Instagram снимок, на котором держит кисть в руках на фоне мужского портрета.

Жизнь изначально нам дана — и в том никто не виноват — // Жестока, ограниченна, скучна... ни дать, ни взять — Малевича квадрат! // А я Малевича квадрат, портрет, пожалуй, напишу, // По мне, квадратик скучноват — и вот, поэтому грешу! — выдал своё очередное творение Глушко.

Это не первая картина кисти Тарзана. В честь недавнего 19-летия сына Архипа он похвастался его портретом собственного изготовления.

На День святого Валентина, как сообщал NEWS.ru, Архип сделал предложение своей возлюбленной Мелиссе. Молодой человек, правда, не угадал с размером помолвочного кольца, но избранницу это не смутило.