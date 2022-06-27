Танцы Нетребко в Европе возмутили пользователей Сети

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Оперная певица Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко записала видео своих безобидных танцев на площади одного из городов Европы, чем очень сильно возмутила пользователей интернета. Артистка переехала в Европу, выступает там и делится с подписчиками своей жизнью, но не все рады за нее.

В Telegram-канале «Звездная пыль» выложили пост с видео артистки, к которому добавили неоднозначную подпись.

А почему Анна Нетребко весело танцует? А потому что у нее есть два стула, — написано в посте под видео.

В комментариях пользователи начали настоящую травлю певицы. Некоторые называли Нетребко продажной, мерзкой, а также писали, что она предала Родину. Сама артистка по этому поводу пока что никак не высказывалась. Также были люди, которые признавались, что до отъезда Нетребко очень любили ее творчество.

Ранее стало известно, что российский журналист Евгений Додолев рассекретил заработки звезд, которые покинули Россию после начала специальной операции. В своем посте он рассказал об актрисе Чулпан Хаматовой, певицах Алле Пугачевой, Вере Брежневой и Анне Нетребко. Он уточнил, что в России звезды получали больше, чем за границей.