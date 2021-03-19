«Там задница приделанная, этот на роликах»: Стоянов о выборе маски Банана

https://static.news.ru/photo/cf55fe50-933e-11ea-b485-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актёр Юрий Стоянов, участвовавший в шоу «Маска» на НТВ, рассказал его ведущему в YouTube, почему выбрал костюм Банана. По его словам, когда ему только предложили участвовать в программе и дали выбрать костюм, он взял самый простой.

Я выбирал самый лёгкий костюм. Листаю, листаю... Мать моя — у одного задница приделанная трёхметровая, ещё и на роликах, и Неваляшка эта. Я думаю, это будет конец, это клаустрофобия: тебя загнали в аппарат МРТ, ещё и запаяли, — пошутил актёр.

И тут Стоянов увидел простой «жёлтенький костюмчик», на котором висела кожура. Тогда он на саму маску внимания не обратил, что было «стратегической ошибкой», считает артист.

Главное для него было то, что маска «улыбалась», а значит, ему не нужно было этого делать. Получается принцип древнегреческого театра, где актёры усиливали эффект грустной или радостной маской.

В итоге актёр отказался от выбранного ранее репертуара, потому что он собирался петь достаточно невесёлые песни, а персонаж оказался слишком позитивным для них.

При этом ранее Стоянов признался, что «ещё немного — и его похоронили бы в костюме Банана». Как писал NEWS.ru, он согласился на такой отчаянный проект из озорства. Однако тяжёлая маска была для него серьёзным испытанием.