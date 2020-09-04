Сын Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

https://static.news.ru/photo/715aa4fe-ef78-11ea-8655-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин и Лиана Волкова Фото: arseniy_shulgin/instagram.com

Младший сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин, который сыграл свадьбу с Лианой Волновой, рассказал, как проходит их медовый месяц. Пара решила провести его в Турции. Как признался новоиспечённый муж, в первый же день его отдых с возлюбленной был испорчен рядом неприятностей.

Мы наконец-то добрались до Турции, до Анталии, заселились в отель. Не буду рассказывать, как это было. У нас при заселении потеряли багаж, который мы ждали два часа. Короче, первые впечатления не самые лучшие, — посетовал он.

arseniy_shulgin/instagram.com

Молодой человек отметил, что несмотря на неудачное начало отпуска, они с супругой стараются сохранять хорошее настроение. Вместе с любимой он наслаждается природой и красотой гор.

Тут очень классно, горы, красота. Единственное, что ужасно — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам, — пояснил он.

Паре очень понравился шведский стол в отеле, где они остановились. Арсений заверил, что его диете похоже пришёл конец. Удивительной новостью для поклонников стал тот факт, что влюблённые отправились на курорт не одни, а в компании родителей Лианы. Об этом рассказал сам Арсений. Он пожаловался, что теперь ему каждый день приходится участвовать в детских мероприятиях вместе с младшей сестрой своей избранницы.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа на берегу Живописной бухты в Москве. Отца жениха на торжественное мероприятие не пригласили.

Лиану Волкову Арсений Шульгин встретил в 2019 году, предложение сделал месяц назад. Многие связали такое решение с беременностью невесты, хотя официального подтверждения этому нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видео со свадьбы Арсения Шульгина, сына Валерии, появилось в Сети. Момент, когда отец невесты ведёт её к жениху, запечатлела Яна Рудковская.