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«Надоели»: сын Плющенко и Рудковской пожаловался на большие нагрузки

12:46, 25 октября 2020 138
Евгений и Александр Плющенко Евгений и Александр Плющенко Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша вызвал неподдельную жалость у его подписчиков в Instagram. Семилетний мальчик, не скрывая эмоций, высказал всё, что думает, о свалившихся на него нагрузках.

Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учёба, а теперь ещё вот с училкой заниматься, — с возмущением перечислил ребёнок.

Большинство подписчиков Гном Гномыча — а именно под таким прозвищем Саша популярен в Интернете — выразили ему поддержку. Некоторые, однако, сочли, что видео может быть постановочным и это просто «прикол». К такому выводу их подтолкнула подпись под роликом со смайлом: «Возмущалочка. Ну пожалейте же меня!»

В сентябре у Плющенко и Рудковской родился второй сын. Поклонники считают, что из-за этого старший ребёнок чувствует себя обделённым вниманием. Недавно, как писал NEWS.ru, фигурист опубликовал видео танца с малышом на руках.

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