Сябитова назвала хайпом роман и расставание Бузовой с Манукяном

https://static.news.ru/photo/fde0d12a-5ccc-11eb-b7a5-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: vk.com/rsyabitova

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова не считает союз певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна полноценным. По её мнению, и их свадьба на Мальдивах, и их громкое расставание — всего лишь пиар.

В случае Оли Бузовой и Давы — как раз та самая хайповая история. Говорить о том, что они поженились, честное слово, смешно. Если они не женаты, то, что они поругались — чёрный пиар в виде мордобития. Это очень хорошо заходит, у нас российские люди это очень любят. На этом ещё очень долго можно давать о себе знать, — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Сябитова.

Телесваха подчеркнула, что браком считается официальная регистрация со штампом в паспорте, заверенная лицами, которые имеют на это право. Бузова же не была замужем за Манукяном, и ей, по словам Сябитовой, это было невыгодно.

Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание. Они же не могут расстаться интеллигентно, тем более они не женаты. Значит, надо мордобитие, — подчеркнула она.

Сябитова назвала также Бузову «очень успешным и денежным проектом», которая понимает, что такое хайп.

Как писал NEWS.ru, после того как Ольга Бузова призналась подписчикам, что они с Давидом Манукяном расстались, её фанаты начали атаковать аккаунты Давы и его матери, обвиняя его во всех смертных грехах. Они обвинили блогера в том, что он поднимал руку на певицу. Мама Давы заявила, что всё это выдумка и напомнила о семейной жизни Бузовой с экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым, назвав несостоявшуюся невестку шлюхой и алкоголичкой.

Бузова же пригрозила Манукяну рассказать его маме всю правду о том, «какое чудовище на самом деле» её сын. Ольга утверждает что Дава бьёт её, «плюёт в лицо и оскорбляет».