Судмедэксперты обнаружили болезни сердца у погибшей дочери Конкина

https://static.news.ru/photo/e6a198da-2344-11eb-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После проведения судебной медицинской экспертизы погибшей Софии Конкиной эксперты выявили наличие в её крови алкоголя, а также обнаружили патологии сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили источники.

София, как выяснили судмедэксперты, умерла из-за асфиксии (удушья), которая была вызвана закрытием дыхательных путей водой, рассказал инсайдер MK.RU. При этом непонятно, как это произошло — тонула ли Конкина или потеряла сознание, плавая в бассейне.

В организме Софии не было найдено ни ядов, ни наркотиков. Однако содержание этанола в крови у 32-летней наследницы звезды советского и российского кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96 г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови.

Как оказалось, София страдала рядом сердечных заболеваний. Среди них оказались кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

В ночь на 24 сентября София Конкина пошла в один из столичных спортивных комплексов. Оттуда её уже везли в реанимацию с диагнозом «утопление».

Как сообщал NEWS.ru, ранее невестка Конкина рассказала, как директор актёра выставила его дочь.