Судьи шоу «Маска» узнали, кто выступал в костюме Единорога

https://static.news.ru/photo/46f95f48-9009-11eb-9eae-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Очередным участником шоу «Маска» на НТВ, которого разоблачили, стала Ирина Дубцова. Именно она скрывалась под обликом Единорога. Эфир восьмого выпуска программы прошёл вечером 4 апреля.

В номинацию на этой неделе попали сразу четыре участника: Единорог, Белый Орёл, Крокодил и Лама. В результате зрители спасли Крокодила, а судьи — Ламу.

Выбирая из двух оставшихся участников, большинство судей высказались за Единорога. При этом все члены жюри поддерживали версию, что Единорогом является певица и автор песен Ирина Дубцова, и они оказались совершенно правы.

Ты не обиделась? — спросил у Дубцовой член жюри Александр Ревва. Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня причёска, — ответила Дубцова.

Участник в маске Единорога попадает в номинацию уже вторую неделю подряд. На прошлой неделе он был спасён председателем жюри Филиппом Киркоровым, который сделал это ради своей дочери Аллы-Виктории, очень переживавшей за сказочного персонажа.

В результате неделей ранее шоу покинуло Солнце, а черёд Единорога пришёл сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники шоу «Маска» пытаются разоблачить Единорога.