Судьи шоу «Маска» узнали, кто выступал в костюме Единорога

Очередным участником шоу «Маска» на НТВ, которого разоблачили, стала Ирина Дубцова. Именно она скрывалась под обликом Единорога. Эфир восьмого выпуска программы прошёл вечером 4 апреля.
В номинацию на этой неделе
Выбирая из двух оставшихся участников, большинство судей высказались за Единорога. При этом все члены жюри поддерживали версию, что Единорогом является певица и автор песен Ирина Дубцова, и они оказались совершенно правы.
Ты не обиделась? — спросил у Дубцовой член жюри Александр Ревва.
Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня причёска, — ответила Дубцова.
Участник в маске Единорога попадает в номинацию уже вторую неделю подряд. На прошлой неделе он был спасён председателем жюри Филиппом Киркоровым, который сделал это ради своей дочери Аллы-Виктории, очень переживавшей за сказочного персонажа.
В результате неделей ранее шоу покинуло Солнце, а черёд Единорога пришёл сейчас.
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники шоу «Маска» пытаются разоблачить Единорога.