Суд признал законным штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) и его девушка Дилара Зинатуллина

Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда назначить штраф российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Вопреки доводам жалобы, публично демонстрируемая Моргенштерном татуировка в виде растения из семейства Cannabis sativa L является пропагандой наркотических средств, поскольку направлена на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения и имеет цель побудить лиц, которым она адресована, к совершению действий, направленных на употребление наркотических веществ. Постановление вступило в законную силу, — сказали в суде.

20 мая Набережночелнинский городской суд в ходе рассмотрения дела Моргенштерна о пропаганде наркотиков оштрафовал музыканта на 100 тыс. рублей.

Сообщалось, что в ряде видеоклипов артиста на YouTube «крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля», что на фоне атрибутов роскошной жизни «может формировать у зрителя ассоциативные связи» между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха.

Ранее российский рэпер неоднократно пытался обжаловать решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трёх клипах на его песни.