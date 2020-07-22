Суд оштрафовал Волочкову за приезд в закрытое на карантин село

Российская балерина Анастасия Волочкова оштрафована решением суда за проникновение в закрытое на карантин село Дивеево.
В апреле у нескольких настоятельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря был обнаружен COVID-19. Роспотребнадзор закрыл монастырь и близлежащее село Дивеево на карантин. 11 июня его отменили в монастыре, однако село по-прежнему остаётся закрытым.
Несмотря на это Волочкова приехала туда. Об этом узнали полицейские и прибыли в дом приятелей балерины, у которых она остановилась. В свою очередь Волочкова устроила скандал и обозвала одного из сотрудников полиции «чмом».
Суд признал её виновной по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Волочковой придётся заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Анастасия Волочкова не уверена, состоится ли её свадьба с новым тайным возлюбленным. Причиной тому — коронавирус, вторая волна которого может начаться осенью.
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