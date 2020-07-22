Суд оштрафовал Волочкову за приезд в закрытое на карантин село

https://static.news.ru/photo/7a110738-cc36-11ea-b799-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова оштрафована решением суда за проникновение в закрытое на карантин село Дивеево.

В апреле у нескольких настоятельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря был обнаружен COVID-19. Роспотребнадзор закрыл монастырь и близлежащее село Дивеево на карантин. 11 июня его отменили в монастыре, однако село по-прежнему остаётся закрытым.

Несмотря на это Волочкова приехала туда. Об этом узнали полицейские и прибыли в дом приятелей балерины, у которых она остановилась. В свою очередь Волочкова устроила скандал и обозвала одного из сотрудников полиции «чмом».

Суд признал её виновной по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Волочковой придётся заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анастасия Волочкова не уверена, состоится ли её свадьба с новым тайным возлюбленным. Причиной тому — коронавирус, вторая волна которого может начаться осенью.