Шоу-бизнес

Степаненко показала себя на сцене без бюстгальтера

17:02, 17 мая 2020
Елена Степаненко Елена Степаненко Фото: esheneve4er/instagram.com

Телеведущая Елена Степаненко выложила в свой Instagram архивное фото. На нём молодая артистка запечатлена на сцене в длинном элегантном платье. Нельзя не заметить, что надето оно на голое тело, на что и обратили внимание подписчики.

Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою «изюминку». Да и мужчинам есть что додумать, — подписала снимок Степаненко.

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Поклонники в комментариях отметили, что артистка продолжает выглядеть молодо и свежо почти не изменилась с тех пор, разве  что на сцену теперь выходит в бюстгальтере.

Степаненко с недавних пор стала ведущей шоу «Ещё не вечер». Одной из первых в её эфире побывала Ольга Бузова. В разговоре с ней юмористка позволила себе пошутить про бывших мужей. По её мнению, они, в отличие от лишнего веса, не возвращаются. Но исполнительница песни «Мало половин» со своей собеседницей не согласилась и стала утверждать обратное. На что Степаненко отмахнулась: «Ой, упаси бог!»

При этом артистка подчеркнула, что и новые отношения в её планы пока не входят, ведь весна только начинается.

Именно Бузова посоветовала Степаненко вести страничку в Instagram, писал NEWS.ru. Теперь у юмористки 19,2 тысячи подписчиков.

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