https://static.news.ru/photo/bba6642c-4342-11ea-837c-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Подруга Елены Степаненко рассказала о том, как сложилась жизнь артистки после разрыва с Евгением Петросяном. По её словам, юмористка переживает сейчас не лучшее время, ей нелегко дался развод с мужем, с которым она прожила более 30 лет.

Степаненко сейчас нелегко. Для неё Евгений Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной, — поделилась подруга артистки.

Женщина отметила, что отвлечься от грустных мыслей Степаненко помогает дочь Петросяна Викторина. Недавно она прилетала в Москву из Америки и останавливалась у мачехи, с которой у неё всегда были тёплые отношения. По словам подруги, Степаненко настолько полюбила падчерицу, что готова оставить ей своё многомиллионное наследство, передаёт Teleprogramma.pro.

Вы моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому всё достанется вам, — заявила артистка.

Единственная наследница шоумена приняла сторону Степаненко и отказывается общаться с родным отцом. В окружении Петросяна считают, что Викторина не хочет, чтобы семейное имущество досталось Татьяне Брухуновой. Эти догадки подтвердил и адвокат Сергей Жорин, писал NEWS.ru.